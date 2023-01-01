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The Phoenix Project

Проект Феникс, 2015

2015 / США
4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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О фильме

История о том, как четверо ученых создают машину для оживления умерших.

4.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Возраст 16+
Режиссер
Тайлер Пейви
В ролях
Кори Ригер
Эндрю Симпсон
Дэвид Песта
Орсон Оссман
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проект Феникс 2 постера
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Проект Феникс
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Вызов
Вызов
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