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Проект Феникс
The Phoenix Project
Проект Феникс, 2015
2015 / США
4.2
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Рейтинг IMDb: 4.2
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Жанр:
драма
фантастика
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О фильме
История о том, как четверо ученых создают машину для оживления умерших.
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4.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Возраст
16+
Режиссер
Тайлер Пейви
В ролях
Кори Ригер
Эндрю Симпсон
Дэвид Песта
Орсон Оссман
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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