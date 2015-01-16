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Постер фильма Проект Феникс
4.2
Киноафиша Фильмы Проект Феникс
4.2

Проект Феникс

, 2015
The Phoenix Project
США / драма, фантастика / 18+
Постер фильма Проект Феникс
4.2

О фильме

История о том, как четверо ученых создают машину для оживления умерших.

В ролях

Кори Ригер
Perry Frank
Эндрю Симпсон
Devin Fischer
Дэвид Песта
Ampersand Garner
Орсон Оссман
Carter Watts
Режиссер Тайлер Пейви
Сценарист Тайлер Пейви
Композитор Henry Allen
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 16 января 2015
Дата выхода
16 января 2015 США
Производство The Ironwood Gang
Другие названия
The Phoenix Project, Fööniksi projekt, Проект Феникс

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 10 голосов
4.2 IMDb
Обновлено 30 мая 2023

Отзывы о фильме

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