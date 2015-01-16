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Фильмы
Проект Феникс
4.2
Проект Феникс
, 2015
The Phoenix Project
США / драма, фантастика / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
4.2
О фильме
История о том, как четверо ученых создают машину для оживления умерших.
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В ролях
Кори Ригер
Perry Frank
Эндрю Симпсон
Devin Fischer
Дэвид Песта
Ampersand Garner
Орсон Оссман
Carter Watts
Режиссер
Тайлер Пейви
Сценарист
Тайлер Пейви
Композитор
Henry Allen
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 32 минуты
Год выпуска
2015
Премьера в мире
16 января 2015
Дата выхода
16 января 2015
США
Производство
The Ironwood Gang
Другие названия
The Phoenix Project, Fööniksi projekt, Проект Феникс
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Рейтинг фильма
4.2
Оцените
10
голосов
4.2
IMDb
Обновлено 30 мая 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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