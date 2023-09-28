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Заклятие. Зло внутри Заклятие. Зло внутри
Киноафиша Фильмы Заклятие. Зло внутри Отзывы о фильме «Заклятие. Зло внутри»
It Lives Inside Заклятие. Зло внутри 2023 / Канада / США
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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Отзывы о фильме «Заклятие. Зло внутри»

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Sabina Seidieva 28 сентября 2023, 22:40
Самое тупое что может быть) Ужасное в фильме только название 🤦
28 сентября 2023, 22:40 Ответить
Киноафиша.инфо 29 сентября 2023, 03:01
в ответ на сообщение Sabina Seidieva от 28 сентября 2023, 22:40
Жаль, что фильм не впечатлил вас 😔
29 сентября 2023, 03:01 Ответить
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