Logos [Начальные слова, закадровый голос] Жил-был когда-то мир в полном хаосе. Сначала была одна пандемия, потом другая, и ещё одна. Жизнь, какой знала её человеческая раса, была катастрофой во всех смыслах. И вот однажды учёный сделал генетическое открытие, которое изменило всё. Он поделился своим видением с миром. Это было решение настолько невероятное и грандиозное, что жизнь на Земле не просто возобновится — она станет похожа на сказку. Шанс жить в идеальном мире. Вечная мечта. Проблема была в том, что никто толком не задумался о последствиях. Вскоре моя жизнь изменится навсегда. Мне подарят дар застыть во времени, дар никогда не умирать. Дар, который есть или будет у каждого в этом поезде и в этом городе. Проблема в том, что я не уверен, что вижу в этом подарок.