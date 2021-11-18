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Постер фильма Я – смертный
3.3
Киноафиша Фильмы Я – смертный
3.3

Я – смертный

, 2021
I Am Mortal
США / драма, фантастика / 18+
Постер фильма Я – смертный
3.3

О фильме

XXIII век. Благодаря генетической вакцине человечество достигло бессмертия. Войнам, преступлениям и насилию положен конец. Однако не всех устраивает обязательная вечная жизнь – небольшая горстка повстанцев борется за своё право быть смертными.

В ролях

Элоиза Смит
Элоиза Смит
Akae
Шон Ганн
Шон Ганн
The Pilot
Абрахам Льюис
Logos
Лорен Линдси Донзис
Amanda
Джон Харлан Ким
Джон Харлан Ким
Armaros
Нина Кири
Нина Кири
Medorin
Мэттью Беллоуз
Masim
Jasmine Carmichael
Psuker
Жан Уддин
Arcade
Нэш Гриер
Gergot
Режиссер Тони Алупис
Сценарист Тони Алупис
Композитор Sam Ewing
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 2021
Премьера онлайн 1 февраля 2022
Премьера в мире 18 ноября 2021
Производство Origin Entertainment, Hacienda Film Co., Mirror Image Films
Другие названия
I Am Mortal, 2235 - I Am Mortal, Ja, śmiertelnik, The Code, 2235 – I am Mortal

Рейтинг фильма

3.3
Оцените 10 голосов
3.3 IMDb
Обновлено 11 мая 2023

Цитаты

Logos [Начальные слова, закадровый голос] Жил-был когда-то мир в полном хаосе. Сначала была одна пандемия, потом другая, и ещё одна. Жизнь, какой знала её человеческая раса, была катастрофой во всех смыслах. И вот однажды учёный сделал генетическое открытие, которое изменило всё. Он поделился своим видением с миром. Это было решение настолько невероятное и грандиозное, что жизнь на Земле не просто возобновится — она станет похожа на сказку. Шанс жить в идеальном мире. Вечная мечта. Проблема была в том, что никто толком не задумался о последствиях. Вскоре моя жизнь изменится навсегда. Мне подарят дар застыть во времени, дар никогда не умирать. Дар, который есть или будет у каждого в этом поезде и в этом городе. Проблема в том, что я не уверен, что вижу в этом подарок.

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