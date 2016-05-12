Ускорение, 2017

Простой мужчина вёл размеренный образ жизни, работал на скучнейшей работе, обитал в простом и уютном доме и разъезжал по городу на стареньком автомобиле. В один прекрасный день он открыл багажник своей машины и увидел запакованную человеческую почку. Этот орган можно продать на чёрном рынке за очень большие деньги, в которых мужчина отчаянно нуждался. Но герой не подумал, что неизвестные преступники просто ошиблись авто, и когда до них дойдёт осознание своей оплошности, они сделают всё, чтобы вернуть свой товар.