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Ускорение, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4
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О фильме

Простой мужчина вёл размеренный образ жизни, работал на скучнейшей работе, обитал в простом и уютном доме и разъезжал по городу на стареньком автомобиле. В один прекрасный день он открыл багажник своей машины и увидел запакованную человеческую почку. Этот орган можно продать на чёрном рынке за очень большие деньги, в которых мужчина отчаянно нуждался. Но герой не подумал, что неизвестные преступники просто ошиблись авто, и когда до них дойдёт осознание своей оплошности, они сделают всё, чтобы вернуть свой товар.

4.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Возраст 18+
Режиссер
Нэйтан Габаефф
В ролях
Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Денай Гарсиа
Денай Гарсиа
Трент Гарретт
Эрин Салливан
Роб Нэгл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ускорение 2 постера
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