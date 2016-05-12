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Постер фильма Ускорение
4.0
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4.0

Ускорение

, 2017
Boost
США / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Ускорение
4.0

О фильме

Простой мужчина вёл размеренный образ жизни, работал на скучнейшей работе, обитал в простом и уютном доме и разъезжал по городу на стареньком автомобиле. В один прекрасный день он открыл багажник своей машины и увидел запакованную человеческую почку. Этот орган можно продать на чёрном рынке за очень большие деньги, в которых мужчина отчаянно нуждался. Но герой не подумал, что неизвестные преступники просто ошиблись авто, и когда до них дойдёт осознание своей оплошности, они сделают всё, чтобы вернуть свой товар.

В ролях

Дэнни Трехо
Дэнни Трехо
Roy Casares
Денай Гарсиа
Денай Гарсиа
Shereen Montes
Трент Гарретт
Austin Banks
Эрин Салливан
Crystal Heeder
Роб Нэгл
Lorenzo Champs
Michael Flores
The Mystery Man
Джастин Дрэй
Big Tommy
Вардан Амоликян
Gevorg
Jonathan LaVallee
Clyde Harris
Х.С. Флетчер
Sledge
Grazi DiPaolo
Jimmy Greco
Harut Tovmasyan
Hitman
Режиссер Нэйтан Габаефф
Сценарист Нэйтан Габаефф
Композитор Spencer Brock, Нэйтан Габаефф
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 12 мая 2016
Премьера в мире 12 мая 2016
Производство GF Pictures
Другие названия
Boost, Boost - Ein todsicherer Plan, Giao Dich Ngam, Kiirendus, No Limite, Ускорение, 偷天換日300秒, Boost: Grand Theft

Рейтинг фильма

4.0
Оцените 10 голосов
4 IMDb
Обновлено 4 мая 2023

Отзывы о фильме

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