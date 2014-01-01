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Расспрос Камило Санса
6.4
Расспрос Камило Санса
, 2014
The Inquisition of Camilo Sanz
США / драма, мелодрама / 18+
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
6.4
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
В ролях
Francisco Narvaez
Camilo Sanz
Альваро Родригез
Rafa
Брэнди Сэттерфилд
Hailey
Carlos Anaya
Chepe
Alexander Brink
Mikey
Marisol Carrere
Doris
Natasha Coppola-Shalom
Secretary
Sujoy De
Makund
Yolande Ductan
Officer 1
Нэнси Джиллз
Torquemada
Режиссер
John Marco Lopez
Сценарист
John Marco Lopez
,
Samuel Clemente
Композитор
Zak Engel
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 47 минут
Год выпуска
2014
Премьера в мире
1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014
США
Где посмотреть фильм
ИВИ
Производство
LPZ Media
Другие названия
The Inquisition of Camilo Sanz
Еще
Рейтинг фильма
6.4
Оцените
10
голосов
6.5
IMDb
Обновлено 3 мая 2023
Кадры из фильма
Отзывы о фильме
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Расспрос Камило Санса - смотреть в онлайн-кинотеатре
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✕
Смотреть онлайн
ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
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