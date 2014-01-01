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Постер фильма Расспрос Камило Санса
6.4
Киноафиша Фильмы Расспрос Камило Санса
6.4

Расспрос Камило Санса

, 2014
The Inquisition of Camilo Sanz
США / драма, мелодрама / 18+
Постер фильма Расспрос Камило Санса
6.4

В ролях

Francisco Narvaez
Camilo Sanz
Альваро Родригез
Rafa
Брэнди Сэттерфилд
Hailey
Carlos Anaya
Chepe
Alexander Brink
Mikey
Marisol Carrere
Doris
Natasha Coppola-Shalom
Secretary
Sujoy De
Makund
Yolande Ductan
Officer 1
Нэнси Джиллз
Torquemada
Режиссер John Marco Lopez
Сценарист John Marco Lopez, Samuel Clemente
Композитор Zak Engel
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 2014
Премьера в мире 1 января 2014
Дата выхода
1 января 2014 США

Где посмотреть фильм

ИВИ
Производство LPZ Media
Другие названия
The Inquisition of Camilo Sanz

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 3 мая 2023

Отзывы о фильме

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