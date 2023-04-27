Яари, 2023

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о выходе в прокат 9.2 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 8.3 Продолжительность 2 часа 5 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 27 апреля 2023 Режиссер Упендра Субба В ролях Биджай Барал Рекха Лимбу Мируна Магар Даяханг Рай Прем Субба Все актеры и съемочная группа 1 постер

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