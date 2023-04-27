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Постер фильма Яари
8.6
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8.6

Яари

, 2023
Jaari
Индия / драма / 18+
Постер фильма Яари
8.6

В ролях

Биджай Барал
Рекха Лимбу
Мируна Магар
Hangma
Даяханг Рай
Namsang
Прем Субба
Roydeep Shrestha
Anil Subba
Puskar Gurung
Режиссер Упендра Субба
Сценарист Рам Бабу Гурунг, Упендра Субба
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 27 апреля 2023
Дата выхода
27 апреля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $131 067
Производство Basuri Films
Другие названия
Jaari, Move, जारि

Рейтинг фильма

8.6
Оцените 10 голосов
8.1 IMDb
Обновлено 25 апреля 2023

Отзывы о фильме

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