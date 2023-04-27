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Яари
Jaari
Яари, 2023
2023 / Индия
9.2
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
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Жанр:
драма
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9.2
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.3
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
27 апреля 2023
Режиссер
Упендра Субба
В ролях
Биджай Барал
Рекха Лимбу
Мируна Магар
Даяханг Рай
Прем Субба
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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