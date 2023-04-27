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8.6
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Яари
8.6
Яари
, 2023
Jaari
Индия / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
8.6
В ролях
Биджай Барал
Рекха Лимбу
Мируна Магар
Hangma
Даяханг Рай
Namsang
Прем Субба
Roydeep Shrestha
Anil Subba
Puskar Gurung
Режиссер
Упендра Субба
Сценарист
Рам Бабу Гурунг
,
Упендра Субба
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
27 апреля 2023
Дата выхода
27 апреля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$131 067
Производство
Basuri Films
Другие названия
Jaari, Move, जारि
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Рейтинг фильма
8.6
Оцените
10
голосов
8.1
IMDb
Обновлено 25 апреля 2023
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