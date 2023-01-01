Доживший до 94 лет Добронравов каждый день завтракал этим блюдом: стоит сущие копейки

От популярного российского актера без ума даже иностранцы: считают его номером один

Не для детских глаз: непонятно, как этот развратный мультфильм показывали в СССР

Шукшина запустила себя до критического состояния: внучка онемела, увидев, что с ней сделали в больнице

«Красивая песня»: никогда не догадаетесь, какой советский шлягер обожают американцы

Создатель ABBA украл советский хит и выдал за свой: до сих пор не признался

Математический тест: справится далеко не каждый

Отбил у другого, а теперь прячет: как выглядит «иностранная» жена Серебрякова

Восточный гороскоп на октябрь 2023: вот кого ждет успех, а кого несчастья

Прирожденные лидеры: вот когда рождаются самые успешные люди согласно славянскому гороскопу

Не все так гладко: семья Анисиной и Джигурды раскололась