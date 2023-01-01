Сын Кавери: Часть I, 2022

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о выходе в прокат О фильме Вандиятеван отправляется через земли Чола, чтобы доставить послание от наследного принца Адитхи Карикалана, в то время, как верные подданые императора плетут козни против трона... Развернуть 7.7 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7 Продолжительность 2 часа 47 минут Год выпуска 2022 Режиссер Мани Ратнам В ролях Викрам Айшвария Рай Джаям Рави Карти Шивакумар Все актеры и съемочная группа 1 постер

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