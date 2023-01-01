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Сын Кавери: Часть I
Ponniyin Selvan: Part One
Сын Кавери: Часть I, 2022
2022 / Индия
7.7
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Жанр:
боевик
приключения
драма
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О фильме
Вандиятеван отправляется через земли Чола, чтобы доставить послание от наследного принца Адитхи Карикалана, в то время, как верные подданые императора плетут козни против трона...
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7.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
Продолжительность
2 часа 47 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Мани Ратнам
В ролях
Викрам
Айшвария Рай
Джаям Рави
Карти Шивакумар
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Кадры из фильма
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Рецензия
Отзывы
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