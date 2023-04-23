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Путь к успеху
Camino al éxito
Путь к успеху, 2022
2022 / Аргентина
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
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Жанр:
комедия
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О фильме
Хуго приводит своего племянника на отбор в один из крупных футбольных клубов Буэнос-Айреса. Это является частью незаконной сделки, которая позволит Хуго начать новую жизнь в большом городе.
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5.8
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Себастьян Родригес
В ролях
Серджио Прина
Бенджамин Отеро
Паула Карруэга
Мариано Ардженто
Херман де Сильва
Все актеры и съемочная группа
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«Путь к успеху» в кинотеатрах
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