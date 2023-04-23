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Путь к успеху
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Camino al éxito

Путь к успеху, 2022

2022 / Аргентина
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме
Хуго приводит своего племянника на отбор в один из крупных футбольных клубов Буэнос-Айреса. Это является частью незаконной сделки, которая позволит Хуго начать новую жизнь в большом городе.
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 13 минут
Год выпуска 2022
Режиссер
Себастьян Родригес
В ролях
Серджио Прина
Бенджамин Отеро
Паула Карруэга
Мариано Ардженто
Херман де Сильва
Херман де Сильва
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Путь к успеху 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Каро 11 Октябрь
16:30 от 400 ₽
Полное расписание и билеты
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«Путь к успеху» в кинотеатрах

вс 23
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Время сеанса 20:50 от 400 ₽
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