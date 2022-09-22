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Путь к успеху
5.7
Путь к успеху
, 2022
Camino al éxito
Аргентина / комедия, драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.7
О фильме
Хуго приводит своего племянника на отбор в один из крупных футбольных клубов Буэнос-Айреса. Это является частью незаконной сделки, которая позволит Хуго начать новую жизнь в большом городе.
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В ролях
Серджио Прина
Hugo
Бенджамин Отеро
Enzo
Паула Карруэга
Lucia
Мариано Ардженто
Guillermo
Херман де Сильва
Eduardo
Евгения Герти
Marcela
Mario Moscoso
Doctor
Érika De Sautu Riestra
Silvia
Режиссер
Себастьян Родригес
Сценарист
Себастьян Родригес
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Аргентина
Продолжительность
1 час 13 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
22 сентября 2022
Дата выхода
22 сентября 2022
Аргентина
Производство
Elefante Films
Другие названия
Camino al éxito, Road to Success, Путь к успеху
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Рейтинг фильма
5.7
Оцените
10
голосов
5.6
IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии
Обновлено 17 апреля 2023
Отзывы о фильме
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