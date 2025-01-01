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Киноафиша Фильмы Шесть недель Шесть недель, 2022: актеры и роли

Шесть недель, 2022: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ноэми Вероника Сакони Noémi Veronika Szakonyi
В ролях
Каталин Роман Katalin Román Жужа Яро Жужа Яро Zsuzsa Járó Лана Щаурски Lana Szczaurski Моника Бальшаи Mónika Balsai
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