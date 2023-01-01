Питештинский эксперимент, 2022

Жанр: биография драма исторический В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат 7.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 1 час 20 минут Год выпуска 2022 Режиссер Виктория Балтаг В ролях Соня Теодориу Ион Карамитру Виктория Балтаг Теди Некула Все актеры и съемочная группа 1 постер

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