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Фильм об обольстительной девушке
Un film cu o fata fermecatoare
Фильм об обольстительной девушке, 1966
1966 / Румыния
7.4
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Рейтинг IMDb: 7.4
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Жанр:
драма
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7.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
1966
Режиссер
Лучиан Брату
В ролях
Александр Боянгиу
Корнель Коман
Валентино Даин
Виктория Георгиу
Григоре Гонта
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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