Слишком близко, 2022

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Скоро в прокате "Паранормальные явления. Отель призраков"
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2022 / Румыния / Венгрия
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
документальный
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7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
1 час 25 минут
Год выпуска
2022
Режиссер
Ботонд Пюсёк
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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Кадры из фильма
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Рецензия
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