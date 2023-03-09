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Кристалл индиго
Indigo kristal
Кристалл индиго, 2023
2023 / Сербия
8.1
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
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Жанр:
драма
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8.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность
1 час 45 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
9 марта 2023
Режиссер
Лука Михайлович
В ролях
Миодраг Радоньич
Денис Мурич
Нина Янкович
Милош Петрович-Тройпец
Никола Брекович
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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