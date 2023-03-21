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Постер фильма Нуник
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Нуник

, 2023
Нуник
Армения / драма / 18+
Постер фильма Нуник

О фильме

Общество создает стереотипы, и человек начинает подчиняться им независимо от своей воли. Общество-это наше окружение, люди, которые неизбежно должны окружать нас, но в то же самое время это самое общество зачастую решает, что они, непохожие на большинство, не находят своего места в этом обществе. Нуник - маленькая девочка, живущая в маленьком уголке большого мира, пытающаяся изменить мир. Нуник приводит страдающего аутизмом брата на свадьбу старшей сестры к гостям, игнорируя запрет родителей. В этом возрасте, быть может не осознавая в полной мере, но уже обладая внутренним убеждением, отвергая отличающееся от нас... мы отвергаем природу и Бога.

В ролях

Виктория Шамирян
Бабкен Варданян
Грачья Гаспарян
Марине Петросян
Артак Айвазян
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Армения
Продолжительность 40 минут
Год выпуска 2023

Рейтинг фильма

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Обновлено 21 марта 2023

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