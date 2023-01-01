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Полярный год Полярный год
Киноафиша Фильмы Полярный год
Une année polaire

Полярный год, 2018

2018 / Франция
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме
В попытке избежать работы на ферме Андерс отправляется в Гренландию, чтобы учить местных детей датскому языку. Поначалу в маленькой деревеньке ему приходится трудно, однако очень скоро он находит хороших друзей.
6.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2018
Режиссер
Самюэль Колларде
В ролях
Андерс Хвидегаард
Ассер Боассен
Томасин Йонатансен
Герт Йонатансен
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Полярный год 1 постер
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