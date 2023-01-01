Полярный год, 2018

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о выходе в прокат О фильме В попытке избежать работы на ферме Андерс отправляется в Гренландию, чтобы учить местных детей датскому языку. Поначалу в маленькой деревеньке ему приходится трудно, однако очень скоро он находит хороших друзей. Развернуть 6.4 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 34 минуты Год выпуска 2018 Режиссер Самюэль Колларде В ролях Андерс Хвидегаард Ассер Боассен Томасин Йонатансен Герт Йонатансен Все актеры и съемочная группа 1 постер

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