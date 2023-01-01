Постарел на 10 лет: вот как Кравченко облили лицо клеем на съемках

Пятница 13-е совпала с затмением: Володина сообщила, какими бедствиями это обернется для россиян

Звезду «Свадьбы в Малиновке» посадили на 25 лет: причина вызовет недоумение у россиян

Женатым отойти от экрана: 54-летняя Энистон снялась без нижнего белья

Зубов нет, зато губы на пол-лица: невестка Королевой превращается в живую куклу

«Заплыла жиром»: Загитова ужаснула даже фанатов своей неидеальной формой

Тяжелые времена для Боярской: дочь д’Артаньяна оставили с носом

Поза женская: Цискаридзе выставил напоказ «дряблые прелести»

Подход европеек к гигиене отличается от того, к чему привыкли россияне: вот как моются на Западе

«Урод»: располневшую Белоснежку из «9 роты» секс-символом не назовешь

Главные хиты проката: в России выбрали два лучших фильма, и картин о супергероях среди них нет