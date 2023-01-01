Помпеи: после извержения, 2019

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о выходе в прокат О фильме В прошлом году мы получили доступ в город Помпеи, чтобы изучить новые свидетельства его драматичной гибель в 79 году н.э. В этом году археолог Ракша Дейв возвращается вместе с историком Дэном Шоу. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 1 час 6 минут Год выпуска 2019 Возраст 12+ 1 постер

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