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Река — Одиссея жизни Река — Одиссея жизни
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The River — Odyssey of Life

Река — Одиссея жизни, 2013

2013 / Корея
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О фильме

В этом потрясающем документальном фильме, отмеченном визуальной виртуозностью и восхитительной операторской работой, мы исследуем реки Кореи на протяжении четырех времен года. Это интимные встречи с флорой и фауной рек, когда мы узнаем о цикле жизни и природы, который разворачивается в замысловатом танце в соответствии со сменой времен года. И благодаря этим встречам мы получаем более глубокое понимание хрупкого баланса, который необходимо поддерживать, чтобы речная экология поддерживала жизнь бесчисленных существ, которые являются ее частью. Кроме того, благодаря невиданным ранее подводным съемкам рыб в их естественной среде обитания документальный фильм рассказывает интригующую историю жизни, смерти и выживания, которая одновременно универсальна и вневременна.

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Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2013
Возраст 12+
Режиссер
Пак Чхан-мо
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Река — Одиссея жизни 1 постер
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Река — Одиссея жизни
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Кадры из фильма Все кадры
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