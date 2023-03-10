Река — Одиссея жизни, 2013

В этом потрясающем документальном фильме, отмеченном визуальной виртуозностью и восхитительной операторской работой, мы исследуем реки Кореи на протяжении четырех времен года. Это интимные встречи с флорой и фауной рек, когда мы узнаем о цикле жизни и природы, который разворачивается в замысловатом танце в соответствии со сменой времен года. И благодаря этим встречам мы получаем более глубокое понимание хрупкого баланса, который необходимо поддерживать, чтобы речная экология поддерживала жизнь бесчисленных существ, которые являются ее частью. Кроме того, благодаря невиданным ранее подводным съемкам рыб в их естественной среде обитания документальный фильм рассказывает интригующую историю жизни, смерти и выживания, которая одновременно универсальна и вневременна.