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Постер фильма Река — Одиссея жизни
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Река — Одиссея жизни

, 2013
The River — Odyssey of Life
Южная Корея / документальный / 18+
Постер фильма Река — Одиссея жизни

О фильме

В этом потрясающем документальном фильме, отмеченном визуальной виртуозностью и восхитительной операторской работой, мы исследуем реки Кореи на протяжении четырех времен года. Это интимные встречи с флорой и фауной рек, когда мы узнаем о цикле жизни и природы, который разворачивается в замысловатом танце в соответствии со сменой времен года. И благодаря этим встречам мы получаем более глубокое понимание хрупкого баланса, который необходимо поддерживать, чтобы речная экология поддерживала жизнь бесчисленных существ, которые являются ее частью. Кроме того, благодаря невиданным ранее подводным съемкам рыб в их естественной среде обитания документальный фильм рассказывает интригующую историю жизни, смерти и выживания, которая одновременно универсальна и вневременна.

Детали фильма

Страна Южная Корея
Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2013

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Обновлено 10 марта 2023

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