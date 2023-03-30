Его единственный сын, 2023

Это один из самых спорных моментов во всем Писании — когда Господь Бог испытал Авраама, повелев ему взять своего сына, своего единственного сына, и принести его в жертву на горе Мориа. Этот художественный фильм рассказывает об Аврааме, его сыне Исааке и двух их слугах, которые вместе отправляются к месту жертвоприношения. Во время трехдневного перехода мужчины сталкиваются с опасностями и испытаниями, в то время как Авраам молча переживает воспоминания о тех десятилетиях, когда он и его жена Сара мечтали о ребенке, которого обещал Бог… сыне, которого он теперь должен положить на алтарь.

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