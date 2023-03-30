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Постер фильма Его единственный сын
6.9
Киноафиша Фильмы Его единственный сын
6.9

Его единственный сын

, 2023
His Only Son
США / драма, исторический / 18+
Постер фильма Его единственный сын
6.9

О фильме

Это один из самых спорных моментов во всем Писании — когда Господь Бог испытал Авраама, повелев ему взять своего сына, своего единственного сына, и принести его в жертву на горе Мориа. Этот художественный фильм рассказывает об Аврааме, его сыне Исааке и двух их слугах, которые вместе отправляются к месту жертвоприношения. Во время трехдневного перехода мужчины сталкиваются с опасностями и испытаниями, в то время как Авраам молча переживает воспоминания о тех десятилетиях, когда он и его жена Сара мечтали о ребенке, которого обещал Бог… сыне, которого он теперь должен положить на алтарь.

В ролях

Николас Муавад
Abraham
Сара Сейед
Sarah
Даниэль да Силва
The Lord
Скотт Купер
Скотт Купер
Luis Fernandez-Gil
Eliezer
Ottavio Taddei
Kelzar
Edaan Moskowitz
Isaac
Alexandro Nicolai Perez
Eshcolam
Kevin Kapellas
Lead Horseman
Steve Judkins
Comrade
Nathan Tetreault
Comrade
Режиссер Дэвид Хеллинг
Сценарист Дэвид Хеллинг
Композитор Jordain Wallace
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2023
Премьера онлайн 16 мая 2023
Премьера в мире 30 марта 2023
Дата выхода
26 октября 2023 Доминиканская Республика
30 августа 2023 Индонезия
23 июня 2023 Испания
6 апреля 2023 ОАЭ 18TC
31 марта 2023 США PG-13
28 июня 2023 Южная Корея
MPAA PG-13
Бюджет $250 000
Сборы в мире $13 817 186
Производство Commissioned Pictures, RockBridge Productions
Другие названия
His Only Son, Su único hijo, Его единственный сын, تنها پسر او, 하나님의 마음

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 12 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 9 марта 2023

Отзывы о фильме

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