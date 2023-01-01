Мэнн против «Форда», 2010

Документальный экологический триллер о противостоянии индейского племени и концерна Форд. История о многолетнем судебном процессе Уэйна Манна и Вивиан Миллиган, лидеров индейцев Рамапо (Рингвуд, Нью-Джерси), и их юристов против автомобильного гиганта и американского агентства по защите окружающей среды EPA. В течение пяти лет завод Форд сбрасывал ядовитые отходы производства неподалеку от мест обитания племени. Дети Рамапо, жившие посреди токсичной свалки, просто-напросто играли с этими ядохимикатами, и пострадали более всего; почти в каждой семье есть кто-то со смертельным хроническим диагнозом. Несмотря на очевидные факты, юристы Форд настаивали на законности действий компании, а EPA пропустило около 80% токсичных компонентов и исключило эти территории из списка загрязненных. В результате иск по этому делу подали более 600 человек.