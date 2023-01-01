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Mann V. Ford

Мэнн против «Форда», 2010

2010 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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О фильме

Документальный экологический триллер о противостоянии индейского племени и концерна Форд. История о многолетнем судебном процессе Уэйна Манна и Вивиан Миллиган, лидеров индейцев Рамапо (Рингвуд, Нью-Джерси), и их юристов против автомобильного гиганта и американского агентства по защите окружающей среды EPA. В течение пяти лет завод Форд сбрасывал ядовитые отходы производства неподалеку от мест обитания племени. Дети Рамапо, жившие посреди токсичной свалки, просто-напросто играли с этими ядохимикатами, и пострадали более всего; почти в каждой семье есть кто-то со смертельным хроническим диагнозом. Несмотря на очевидные факты, юристы Форд настаивали на законности действий компании, а EPA пропустило около 80% токсичных компонентов и исключило эти территории из списка загрязненных. В результате иск по этому делу подали более 600 человек.

6.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2010
Возраст 18+
Режиссер
Мика Финк
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Мэнн против «Форда» 2 постера
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Мэнн против «Форда»
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