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Архимед. Повелитель чисел Архимед. Повелитель чисел
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Arkhimed. Povelitel chisel

Архимед. Повелитель чисел, 2014

2014 / Украина
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О фильме

Совершив огромное количество невероятных открытий, Архимед навсегда вписал свое имя в историю науки. Сегодня его прославляют как выдающегося математика, а также ученого, который заложил основы механики и гидростатики; современники самого Архимеда считали его прежде всего гениальным изобретателем. Архимед родился в греческом городе Сиракузы. Мальчик с детства проявлял интерес к науке и даже не боялся спорить со своим отцом – древнегреческим астрономом Фидием. Талант юного Архимеда сразу заметил царь Сиракуз Гиерон. По его распоряжению смышленый мальчик был отправлен в Александрию в школу, где преподавал великий Эвклид. Позже ученый будет вспоминать, что это было счастливейшее время его жизни, именно в Александрии юному Архимеду открылось все богатство мира науки. Но когда Архимеду исполнилось 20 лет, Гиерон призвал его домой: Сиракузы нуждались в нем. Архимед мечтал посвятить свою жизнь чистой науке, а не служить военному делу, однако Гиерон намерен был использовать его ум на благо города и придумывал для молодого Архимеда все новые и новые задания: определить, из чего сделана царская корона, не сломав ее; подсчитать, сколько песчинок во Вселенной… Вскоре Гиерон убедится, что для Архимеда нет ничего невозможного.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2014
Возраст 6+
Режиссер
Тарас Шаповал
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Архимед. Повелитель чисел 2 постера
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