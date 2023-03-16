Чудо-звезда Пинкфонг: Концерт с подпевкой, 2022

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о выходе в прокат 4.3 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 4.3 Продолжительность 1 час 15 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 марта 2023 В ролях Аллен Йорк Бейли Лекси Фонтейн Лариса Галлахер Кайл Маккарли Кассандра Моррис Все актеры и съемочная группа 1 постер

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