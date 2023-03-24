Толпа, 2023

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о выходе в прокат О фильме Социальная драма, проливающая свет на дихотомию и сложности в самые трудные времена, с которыми столкнулась Индия. Развернуть Продолжительность 2 часа 4 минуты Год выпуска 2023 Премьера в мире 24 марта 2023 Режиссер Анубхав Синха В ролях Раджкумар Рао Бхуми Педнекар Диа Мирза Ашутош Рана Все актеры и съемочная группа 1 постер

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