Патху Тала, 2023

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о выходе в прокат Продолжительность 2 часа 15 минут Год выпуска 2023 Премьера в мире 30 марта 2023 Режиссер Обели Н. Кришна В ролях Силамбарасан Раджендар Gautham Karthik Прия Бхавани Шанкар Гаутам Менон Все актеры и съемочная группа

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