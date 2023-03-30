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Постер фильма Патху Тала
7.8
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7.8

Патху Тала

, 2023
Pathu Thala
Индия / боевик, криминал, драма / 18+
Постер фильма Патху Тала
7.8

В ролях

Силамбарасан Раджендар
AG Raavanan
Gautham Karthik
Sakthivel IPS
Прия Бхавани Шанкар
Leela Thompson
Гаутам Менон
Теджинтан Арунасалам
Selvin (AGR's right-hand man)
Neethu Chandran
Nesakaram Volunteer
Aarti Desai
Dindigul Dhanam
Pandiyamma
Gajaraj
Father Thomas
Madhu Guruswamy
Singha
Harshitha
Aaradhana
Режиссер Обели Н. Кришна
Сценарист Обели Н. Кришна, R.S. Ramakrishnan
Композитор А. Р. Рахман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 30 марта 2023
Дата выхода
31 марта 2023 Великобритания 15
30 марта 2023 Индия UA
30 марта 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $58 258
Производство Pen Studios, Studio Green
Другие названия
Pathu Thala, Pathu Thalai, STR 45, PathuThala, Patthu Thala, ปาธุ ทาลา, Paththu Thala

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Обновлено 9 марта 2023

Отзывы о фильме

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