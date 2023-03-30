Патху Тала, 2023

В ролях
Силамбарасан Раджендар
AG Raavanan
Gautham Karthik
Sakthivel IPS
Прия Бхавани Шанкар
Leela Thompson
Теджинтан Арунасалам
Selvin (AGR's right-hand man)
Neethu Chandran
Nesakaram Volunteer
Dindigul Dhanam
Pandiyamma
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Обели Н. Кришна
Сценарист
Обели Н. Кришна, R.S. Ramakrishnan
Композитор
А. Р. Рахман
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 15 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
30 марта 2023
Дата выхода
|31 марта 2023
|Великобритания
|
|15
|30 марта 2023
|Индия
|
|UA
|30 марта 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Сборы в мире
$58 258
Производство
Pen Studios, Studio Green
Другие названия
Pathu Thala, Pathu Thalai, STR 45, PathuThala, Patthu Thala, ปาธุ ทาลา, Paththu Thala