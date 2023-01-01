Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал, 2022

Создательница модного бренда, фэшн-фотограф, детская писательница и врач-психотерапевт отправляются из Санкт-Петербурга к берегам Байкала, чтобы познакомиться и пообщаться с настоящими сибирячками. Четыре жительницы Северной столицы проедут 1300 километров по нетуристическим местам из Иркутска в Бурятию и возьмут интервью у представительниц разных профессий, которые однажды нашли свой уникальный путь. Шаманка, иллюстратор, министр культуры, игуменья, певица расскажут истории о жизни, поисках себя, личном счастье и успехе.