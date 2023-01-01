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Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал
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Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал

Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал, 2022

2022 / Россия
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О фильме

Создательница модного бренда, фэшн-фотограф, детская писательница и врач-психотерапевт отправляются из Санкт-Петербурга к берегам Байкала, чтобы познакомиться и пообщаться с настоящими сибирячками. Четыре жительницы Северной столицы проедут 1300 километров по нетуристическим местам из Иркутска в Бурятию и возьмут интервью у представительниц разных профессий, которые однажды нашли свой уникальный путь. Шаманка, иллюстратор, министр культуры, игуменья, певица расскажут истории о жизни, поисках себя, личном счастье и успехе.

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Продолжительность 54 минуты
Год выпуска 2022
Возраст 12+
Режиссер
Кристина Кретова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал 1 постер
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Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал смотреть онлайн

Женщины и дороги. Путь к себе. Байкал
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Кадры из фильма Все кадры
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