Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Патхан: Схватка со смертью"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Трио в перьях 2
Отзывы о мультфильме «Трио в перьях 2»
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel
Трио в перьях 2
2023 / Бельгия / Германия / Норвегия
Трейлер
7.0
Оцените
21
голос
Рейтинг IMDb: 5.9
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О мультфильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Трейлеры
Отзывы о мультфильме «Трио в перьях 2»
Вся информация о мультфильме
Комментарии
Обсудить в чате
Новые
Лучшие
Написать отзыв
Илона Бабаджанян
19 мая 2023, 12:51
Оценка
Очень интересно было! Мне очень понравилось, и детям! Советую всем
19 мая 2023, 12:51
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
19 мая 2023, 15:42
в ответ на сообщение
Илона Бабаджанян от 19 мая 2023, 12:51
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
19 мая 2023, 15:42
0
0
Ответить
ksiskin378
1 июня 2023, 09:26
Оценка
Скучно
1 июня 2023, 09:26
0
0
Ответить
Киноафиша.инфо
1 июня 2023, 12:04
в ответ на сообщение
ksiskin378 от 1 июня 2023, 09:26
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
1 июня 2023, 12:04
0
0
Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи
Войти как пользователь
В контакте
Одноклассники
Авторизовываясь, вы соглашаетесь с
правилами пользования сайта
Авторизация по e-mail
Сейчас обсуждают
14+: Продолжение
42 комментария
King’s man: Начало
22 комментария
Стрингер
11 комментариев
Гипнотик
19 комментариев
Дыхание
9 комментариев
Джордж Форман: Несокрушимый
1 комментарий
Переводчик
63 комментария
В прокате
Премьеры
Онлайн
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Дыхание
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Гипнотик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / США, боевик, детектив, триллер
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Патхан: Схватка со смертью
Отзывы
2023, Индия, боевик, драма, триллер
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Круче некуда
Отзывы
2023, США, боевик
Назад к динозаврам
Отзывы
2022, Канада / США, фантастика, семейный
Побег из страны роботов
Отзывы
2023, Китай, анимация
Чарли и фантастическая четверка
Отзывы
2023, Канада, приключения, анимация, комедия
Related video
Уход Яковлевой многих подкосил: как в «Современнике» отнеслись к большой утрате
Такое недопустимо: сестра Фриске отличилась на могиле покойной певицы
Без Артика пошла вразнос: Анна Асти выставила «складки и валики» напоказ
Наталья из «Тихого Дона» в 27 лет вышла замуж за юнца и не пожалела (фото)
Невозможно оторвать взгляд: звезда «Уральских пельменей» оголила ягодицы ради эффектного кадра
Репутация не будет прежней: Орбакайте влипла в большие неприятности
Тест: какой ваш самый большой страх?
Французы готовы были назвать Терехову идеальной Миледи: не хватило одного
В этой сексуальной брюнетке не узнать Катю из «Бригады»: время изменило к лучшему
Олейникова и Стоянова заставили сняться вместе: смотреть на это невозможно
Без пластики и «зубов-унитазов»: как Бабкина годами сводила мужчин с ума
Для иностранцев: ляп в «Самую обаятельную и привлекательную» добавили специально
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Авторизация по e-mail