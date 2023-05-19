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Трио в перьях 2 Трио в перьях 2
Киноафиша Фильмы Трио в перьях 2 Отзывы о мультфильме «Трио в перьях 2»
Richard the Stork and the Mystery of the Great Jewel Трио в перьях 2 2023 / Бельгия / Германия / Норвегия
7.0 Оцените
21 голос Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о мультфильме «Трио в перьях 2»

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Илона Бабаджанян 19 мая 2023, 12:51
Оценка
Очень интересно было! Мне очень понравилось, и детям! Советую всем
19 мая 2023, 12:51 Ответить
Киноафиша.инфо 19 мая 2023, 15:42
в ответ на сообщение Илона Бабаджанян от 19 мая 2023, 12:51
Добрый день! Рады, что мультфильм вам понравился 😊 Спасибо, что поделились мнением!
19 мая 2023, 15:42 Ответить
ksiskin378 1 июня 2023, 09:26
Оценка
Скучно
1 июня 2023, 09:26 Ответить
Киноафиша.инфо 1 июня 2023, 12:04
в ответ на сообщение ksiskin378 от 1 июня 2023, 09:26
Добрый день! Жаль, что мультфильм вам не понравился 😕 Спасибо за отзыв!
1 июня 2023, 12:04 Ответить
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