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Расплата за преступление Расплата за преступление
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Aakhree Raasta

Расплата за преступление, 1986

1986 / Индия
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Очень красивая и богатая Мэри у свадебного алтаря сказала, что любит бедного и отказывается от наследства, только чтобы быть с любимым. Мэри и Дэвид молоды и счастливы, у них рождается сын. Но судьба оказывается жестокой. Одному богачу приглянулась Мэри. Хитростью заманив ее к себе, он обесчестил молодую женщину. Не выдержав такого позора, Мэри повесилась. В спорах с богатыми бедняки всегда проигрывают, и вместо справедливого суда Дэвид получает тюремное заключение. Выйдя на свободу, он хочет выполнить две свои клятвы: отыскать своего сына и отомстить за свою жену...

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 2 часа 44 минуты
Год выпуска 1986
Возраст 16+
Режиссер
Бхагьярадж
В ролях
Амитабх Баччан
Амитабх Баччан
Шридеви
Джая Прада
Ом Шивпури
Анупам Кхер
Анупам Кхер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Расплата за преступление 2 постера
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Расплата за преступление
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Кадры из фильма Все кадры
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