Расплата за преступление, 1986

Очень красивая и богатая Мэри у свадебного алтаря сказала, что любит бедного и отказывается от наследства, только чтобы быть с любимым. Мэри и Дэвид молоды и счастливы, у них рождается сын. Но судьба оказывается жестокой. Одному богачу приглянулась Мэри. Хитростью заманив ее к себе, он обесчестил молодую женщину. Не выдержав такого позора, Мэри повесилась. В спорах с богатыми бедняки всегда проигрывают, и вместо справедливого суда Дэвид получает тюремное заключение. Выйдя на свободу, он хочет выполнить две свои клятвы: отыскать своего сына и отомстить за свою жену...