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Чаплиниана Чаплиниана
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Chapliniana

Чаплиниана, 1987

1987 / СССР
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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О фильме

Фильм-балет, созданный по мотивам сюжетов фильмов и на музыку Чарлза Спенсера Чаплина.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 8 минут
Год выпуска 1987
Возраст 0+
Режиссер
Александр Белинский
В ролях
Гали Абайдулов
Екатерина Максимова
Наталья Киричек
Константин Заклинский
Андрей Босов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чаплиниана 2 постера
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Чаплиниана
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Кадры из фильма Все кадры
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