Чаплиниана, 1987

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о выходе в прокат О фильме Фильм-балет, созданный по мотивам сюжетов фильмов и на музыку Чарлза Спенсера Чаплина. Развернуть 6.5 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.5 Продолжительность 1 час 8 минут Год выпуска 1987 Возраст 0+ Режиссер Александр Белинский В ролях Гали Абайдулов Екатерина Максимова Наталья Киричек Константин Заклинский Андрей Босов Все актеры и съемочная группа 2 постера

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