Александр Белинский
Aleksandr Belinsky
Киноафиша
Персоны
Александр Белинский
Дата рождения
5 апреля 1928
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
2 марта 2014
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр
Популярные фильмы
8.2
Анюта
(1982)
7.0
Лев Гурыч Синичкин
(1974)
7.0
Женитьба Бальзаминова
(1989)
Фильмография Александр Белинский
Жанр
Все
Биография
Драма
Комедия
Мюзикл
Год
Все
1994
1989
1987
1985
1984
1982
1980
1974
Все
8
Фильмы
8
Актриса
2
Сценарист
5
Режиссер
6
4.6
Прохиндиада 2
Prokhindiada 2
комедия
1994, Россия
7
Женитьба Бальзаминова
Zhenitba Balzaminova
комедия, мюзикл
1989, СССР
6.4
Чаплиниана
Chapliniana
биография
1987, СССР
5.8
Марица
Maritsa
мюзикл
1985, СССР
6.1
Перикола
Perikola
мюзикл
1984, СССР
8.2
Анюта
Anyuta
драма, мюзикл
1982, СССР
6.1
Мой папа — идеалист
Moy papa - idealist
драма
1980, СССР
7
Лев Гурыч Синичкин
Lev Gurych Sinichkin
комедия, мюзикл
1974, СССР
Комедия ТНТ с оценкой 4.2 стала лидером онлайн-проката, но зрители плюются и кидаются тапками
