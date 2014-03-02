Оповещения от Киноафиши
Александр Белинский Aleksandr Belinsky
Киноафиша Персоны Александр Белинский

Александр Белинский

Aleksandr Belinsky

Дата рождения
5 апреля 1928
Возраст
85 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
2 марта 2014
Карьера
Режиссер, Сценарист, Актер
Актерское амплуа
Комедийный актёр, Драматический актёр

Популярные фильмы

Анюта 8.2
Анюта (1982)
Лев Гурыч Синичкин 7.0
Лев Гурыч Синичкин (1974)
Женитьба Бальзаминова 7.0
Женитьба Бальзаминова (1989)

Фильмография Александр Белинский

Жанр
Год
Прохиндиада 2 4.6
Прохиндиада 2 Prokhindiada 2
комедия 1994, Россия
Женитьба Бальзаминова 7
Женитьба Бальзаминова Zhenitba Balzaminova
комедия, мюзикл 1989, СССР
Чаплиниана 6.4
Чаплиниана Chapliniana
биография 1987, СССР
Марица 5.8
Марица Maritsa
мюзикл 1985, СССР
Перикола 6.1
Перикола Perikola
мюзикл 1984, СССР
Анюта 8.2
Анюта Anyuta
драма, мюзикл 1982, СССР
Мой папа — идеалист 6.1
Мой папа — идеалист Moy papa - idealist
драма 1980, СССР
Лев Гурыч Синичкин 7
Лев Гурыч Синичкин Lev Gurych Sinichkin
комедия, мюзикл 1974, СССР
