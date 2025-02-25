Достучаться до мужчин, 2021

Асель, Дамира, Аружан и Аля дружат со школьного времени. Сейчас им уже 35 лет, и каждая из девушек выбрала свой собственный жизненный путь. Добродушная Асель – многодетная мама, которая мастерски ведёт домашнее хозяйство. Целеустремлённая Дамира успешно строит карьеру на телевидении, где ведёт программу новостей. Аружан работает в полиции, однако, будучи постоянно окруженная мужчинами, она одинока, так как все считают недостаточно женственной, а иногда и вовсе побаиваются. Аля же, несмотря на серьёзную должность в банке, является абсолютно творческой личностью, мечтающая наконец найти себя в искусстве и бросить скучную работу.

Такие разные судьбы и характеры за годы жизни не отдалили подруг, как это бывают, а наоборот сплотили их. Весёлая четвёрка традиционно собирается раз в месяц на девчачьи посиделки, чтобы поделиться новостями и переживаниями.

Но привычная рутина стремительно начинает меняться у всех наших героинь, когда в жизни каждой из них наступает настоящий кризис. Желая отвлечься, девушки вновь собираются вместе, чтобы весело провести время и забыть на время о проблемах. Однако никто из них не предполагал, что на утро после встречи они окажутся в Турции, где их ждёт масса неожиданных приключений.