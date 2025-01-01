Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Рейс 222
Рейс 222, 1986: актеры и роли
Рейс 222, 1986: актеры и роли
Онлайн
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Постеры
Вся информация о фильме
Режиссер
Сергей Микаэлян
Sergey Mikaelyan
В ролях
Лариса Полякова
Larisa Polyakova
Николай Кочнев
Александр Колесников
Александр Иванов (III)
Николай Алешин
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Дандадан: Злой глаз
Рецензия
Отзывы
2025, Япония, анимация
Герои анекдотов
Отзывы
2025, Россия, комедия
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Мир Юрского периода: Возрождение
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Отзывы
2025, США, боевик, комедия
Пила Х
Рецензия
Отзывы
2023, США, криминал, драма, ужасы
Рейтинг выше 8 — это вам не шутки: 8 действительно классных сериалов с сериями не длиннее 30 минут
«Экипаж» Митты должен был закончиться смертью, но не захотели расстраивать Брежнева: вот что было в финале
Не только «Супермен»: 5 горячих новинок кинопроката, которые смотрят по всему миру прямо сейчас
«Остается у разбитого корыта»: почему Линетт из «Отчаянных домохозяек» пожертвовала карьерой ради семьи — объясняет психолог
Тест для поклонников кино СССР: выберите любимый фильм, а ИИ расскажет главное про ваш характер
Целых 4 героя «Великолепного века» — чистая фантазия сценаристов: их придумали ради интриги и рейтингов
«Он меня …, а потом убьет»: У маньяка из «Хрустального» нет прототипа, но самая кошмарный эпизод сериала произошел на самом деле — с его сценаристом
«Выделялась скулами и губами алого цвета»: ИИ создал портрет Махидевран по историческим описаниям — сценаристы все же не промахнулись (фото)
Старки — самый древний дом «Игры престолов», но за 8 000 лет они остановились в развитии: в книгах напрямую так и не объяснили, почему
$49 млн за 4 дня: новый «Истребитель демонов» побил очередной важный рекорд — зрители из России уже завидуют японцам
Шизофрения, алкоголь, нищета: кучерявый красавчик из «Обитаемого острова» спустя 17 лет стал инвалидом и живет на пенсию матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667