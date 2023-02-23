Нтиккаккаккору Премондарни, 2023

В ролях
Anil Anto
Milka Abdul Khadar
Srikanth K. Vijayan
Varun
Все актеры и съемочная группа
Режиссер
Адиль М. Ашараф
Сценарист
Vivek Bharathan, Адиль М. Ашараф, Sabaridas Thottingal, Jai Vishnu
Композитор
Bijibal, Joker Blues, Paul Mathews, Nishant Ramteke
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 5 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
23 февраля 2023
Дата выхода
|24 февраля 2023
|Индия
|
|U
|23 февраля 2023
|ОАЭ
|
|18TC
Производство
Bonhomie Entertainments, London Talkies
Другие названия
Ntikkakkakkoru Premondarnn, Kadhal Rewind