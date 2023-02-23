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Постер фильма Нтиккаккаккору Премондарни
6.9
Киноафиша Фильмы Нтиккаккаккору Премондарни
6.9

Нтиккаккаккору Премондарни

, 2023
Ntikkakkakkoru Premondarnn
Индия / комедия, мелодрама / 18+
Постер фильма Нтиккаккаккору Премондарни
6.9

В ролях

Бхавана
Nithya
Шарафудхин
Jimmy
Ашокан
Abdul Khadar
Шебин Бенсон
Jemshad
Divya M. Nair
Nadeera
Анаркали Назар
Fida
Садик
Muraleedharan
Anil Anto
Milka Abdul Khadar
Afsana Lekshmi
Yasmin
Saniya Rafi
Mariyam
Srikanth K. Vijayan
Varun
Merlin
Khadeeja
Режиссер Адиль М. Ашараф
Сценарист Vivek Bharathan, Адиль М. Ашараф, Sabaridas Thottingal, Jai Vishnu
Композитор Bijibal, Joker Blues, Paul Mathews, Nishant Ramteke
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 5 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 23 февраля 2023
Дата выхода
24 февраля 2023 Индия U
23 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Производство Bonhomie Entertainments, London Talkies
Другие названия
Ntikkakkakkoru Premondarnn, Kadhal Rewind

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 11 голосов
5.6 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Обновлено 20 февраля 2023

Отзывы о фильме

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