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Постер фильма Санта и Я
4.9
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4.9

Санта и Я

, 2013
Monster & Me
США / семейный / 18+
Постер фильма Санта и Я
4.9

О фильме

Злая 13-летняя девочка превращена Сантой в монстра, и к Рождеству она должна получить подарок от настоящего друга, иначе она так и останется чудищем навсегда.

В ролях

Афина Баумейстер
Rubie
Алисса Кеннеди
Olivia
Лукас Баркер
Elliot
Christine Springett
Patricia
Дэвид Нефф
Gordon
Freddie De Grate
Santa Claus
Dawna Lee Heising
Donatella Versace
Дона Ли Хейсинг
Donatella Versace
Cole Ewing
Dylan
Soren Bryce Martin
Anne
Шерри Фунгпрасерт
Salon Owner
Режиссер Jeff Solema
Сценарист Koji Steven Sakai
Композитор Dan Vithyavuthi
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 14 минут
Год выпуска 2013
Премьера в мире 26 октября 2013
Дата выхода
26 октября 2013 США G
Бюджет $750 000
Производство Magic Elevator
Другие названия
Monster & Me, Bestia y yo, Beastly and Me, Beauty Beast and Me, Beastly et moi, Monkey Business, A Besta e Eu, Beast and Me, Beastly og meg, Beastly und ich, Bestial e eu, Bestiale e io, Chimpwrecked, La bèstia i jo, Małpi biznes, Meet the Zombies, Monster and Me, Rencontrez les zombies, Santa & Me, ビーストリーと私

Рейтинг фильма

4.9
Оцените 10 голосов
4.8 IMDb
Обновлено 7 марта 2023

Отзывы о фильме

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