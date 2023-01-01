Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Наследник" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Дети кукурузы 666: Айзек вернулся Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы 666: Айзек вернулся Постеры фильма «Дети кукурузы 666: Айзек вернулся»
Children of the Corn 666: Isaac's Return Дети кукурузы 666: Айзек вернулся 1999 / США
3.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 3.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Постеры фильма «Дети кукурузы 666: Айзек вернулся»

Вся информация о фильме
Дети кукурузы 666: Айзек вернулся (1999) - постер 1 Дети кукурузы 666: Айзек вернулся (1999) - постер 2
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Человек ниоткуда
Человек ниоткуда
2023, Россия, триллер, приключения, фантастика
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Пять ночей с Фредди
Пять ночей с Фредди
2023, США, ужасы
Дочь болотного царя
Дочь болотного царя
2023, США, драма, триллер
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
Добро пожаловать в семью 2: Повар из Неаполя
2023, Россия, комедия, криминал
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Императрицы
Императрицы
2023, Россия, драма, исторический, документальный
Страшилка и тайна города света
Страшилка и тайна города света
2023, Австралия, приключения, анимация, фэнтези
Лукавый
Лукавый
2023, США, ужасы
Related video
Кумиру советских женщин уже 85 лет: годы почти не изменили Челентано (фото)
Серая мышка: посмотрев на фото, поймете, как Казючиц затмила родную сестру
Весь мир восхищался советской певицей: почему Миансарова внезапно исчезла с экранов
89-летняя Софи Лорен постоянно ест одно и то же блюдо: секрет молодости и красоты
Снимите это немедленно: по такой одежде легко понять, что вы провинциалка
700 тысяч рублей за «Примадонну»: Киркоров как с цепи сорвался после возвращения бывшей
Этот советский фильм не должны были снимать: режиссер пошел ради хита на обман
Этот тест о мультфильмах СССР вызовет у вас прилив ностальгии
Дочери Якуниной выросли и стали еще больше похожи на Аверина: посудите сами
Все считали, что сыграл самого себя: чем Мягков кардинально отличался от Лукашина
«Разные судьбы» чуть не запретили в СССР: все из-за настоящего названия
Опозорятся за столом: женщины с этими именами не умеют себя вести в приличном обществе
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше