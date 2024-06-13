Isaac
Ты сомневаешься!
[Габриэлю, идущему по кукурузному полю]
Gabriel
То, что ты делаешь — неправильно!
Isaac
Ты говоришь за всех или только за себя?
Gabriel
Я хочу только лучшего для этого города.
Isaac
Вы делаете то, что написано!
Gabriel
Это новое поколение! Мы никому не верим!
Isaac
Мне не нужно сомневаться! У меня есть вера.
Gabriel
А у меня нет!
Isaac
Зачем сомневаться? Ответы прямо перед тобой.
Gabriel
Как в той книге, что ты написал!
Isaac
[улыбаясь]
Он наполнил меня словами...
[Габриэль смотрит]
Isaac
Ты веришь, что планеты вращаются вокруг солнца, веришь, что из семян вырастает кукуруза, которую мы собираем.
Gabriel
Только потому, что мы посадили эти семена.
Isaac
Управляемая силой, что движет вселенную.
Gabriel
...Полагаю, ты и есть эта сила!
Isaac
Сила невидима, она движется в сердцах и умах людей.
Gabriel
Не мог бы я быть этой силой?
Isaac
[улыбаясь]
Ты ничего не знаешь... Будда, Ганди, даже Иисус Христос видел идеальный мир во снах... Мое видение — абсолют!
Gabriel
А кто в итоге на кресте оказался?
Isaac
[смотрит зло]
Уходи! Пока не развратил моих невинных детей.