Isaac Ты сомневаешься!

[Габриэлю, идущему по кукурузному полю]

Gabriel То, что ты делаешь — неправильно!

Isaac Ты говоришь за всех или только за себя?

Gabriel Я хочу только лучшего для этого города.

Isaac Вы делаете то, что написано!

Gabriel Это новое поколение! Мы никому не верим!

Isaac Мне не нужно сомневаться! У меня есть вера.

Gabriel А у меня нет!

Isaac Зачем сомневаться? Ответы прямо перед тобой.

Gabriel Как в той книге, что ты написал!

Isaac [улыбаясь] Он наполнил меня словами...

[Габриэль смотрит]

Isaac Ты веришь, что планеты вращаются вокруг солнца, веришь, что из семян вырастает кукуруза, которую мы собираем.

Gabriel Только потому, что мы посадили эти семена.

Isaac Управляемая силой, что движет вселенную.

Gabriel ...Полагаю, ты и есть эта сила!

Isaac Сила невидима, она движется в сердцах и умах людей.

Gabriel Не мог бы я быть этой силой?

Isaac [улыбаясь] Ты ничего не знаешь... Будда, Ганди, даже Иисус Христос видел идеальный мир во снах... Мое видение — абсолют!

Gabriel А кто в итоге на кресте оказался?