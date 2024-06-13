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Постер фильма Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
3.5
Киноафиша Фильмы Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
3.5

Дети кукурузы 666: Айзек вернулся

, 1999
Children of the Corn 666: Isaac's Return
США / ужасы, детектив, триллер / 18+
Постер фильма Дети кукурузы 666: Айзек вернулся
3.5

О фильме

В надежде найти свою мать Ханна Мартин приезжает в Гэтлин. Это был жуткий город со странными обитателями. Они словно охраняли какую-то тайну. И тот загадочный предсказатель… Что творится здесь? Что?! Просто Айзек вернулся. Воскрес, чтобы исполнить пророчество.

В ролях

Аликс Коромзай
Cora
Стейси Кич
Стейси Кич
Doc Michaels
Натали Рэмси
Hannah Martin
Гари Баллок
Zachariah
Джон Фрэнклин
Isaac
William Prael
Jake
Пол Попович
Габриэль
Sydney Bennett
Morgan
Джон Патрик Уайт
Matt
Нэйтэн Бекстон
Jesse
Режиссер Кари Скогланд
Сценарист Стивен Кинг, Джон Фрэнклин, Tim Sulka
Композитор Терри Хууд
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 1999
Премьера в мире 19 октября 1999
Дата выхода
19 октября 1999 Великобритания 18
2 мая 2004 Германия 18
8 июля 2000 Нидерланды 16
19 октября 1999 США R
MPAA R
Производство Dimension Films, Blue Rider Pictures
Другие названия
Children of the Corn 666: Isaac's Return, 666: Isaac's Return, A kukorica gyermekei 666, Children of the Corn 666, Children of the Corn 666 - Il ritorno di Isaac, Colheita Maldita 666: Isaac Está de Volta, Cosecha negra VI, Deca kukuruza 666: Isakov povratak, Djeca kukuruza: Isaacov povratak, Dzieci kukurydzy 6: Powrót Isaaca, Kinder des Zorns 6 - Isaacs Rückkehr, Kukuřičné děti 6: Návrat Izáka, Kukuřičné děti 666: Izákův návrat, Les Démons du maïs 6 : Le Retour d'Isaac, Les Démons du Maïs 666: Le Retour de Isaac, Los chicos del maíz 666: El regreso de Isaac, Los niños del maíz 666: el retorno de Isaac, Maisilapsed 6, Maissilapset 666 - ennustus, Os Filhos da Terra VI: O Regresso de Isaac, To prosopo tou Eosforou, Το πρόσωπο του Εωσφόρου, Дети кукурузы 666: Айзек вернулся, Децата на царевицата 666: Завръщането на Айзък, ザ・チャイルド, Children of the Corn 6, Children of the Corn VI, Children of the Corn: Isaac's Return, Children of the Corn VI - 666 Isaac's Return

Рейтинг фильма

3.5
Оцените 10 голосов
3.5 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Цитаты

Isaac Ты сомневаешься!
[Габриэлю, идущему по кукурузному полю]
Gabriel То, что ты делаешь — неправильно!
Isaac Ты говоришь за всех или только за себя?
Gabriel Я хочу только лучшего для этого города.
Isaac Вы делаете то, что написано!
Gabriel Это новое поколение! Мы никому не верим!
Isaac Мне не нужно сомневаться! У меня есть вера.
Gabriel А у меня нет!
Isaac Зачем сомневаться? Ответы прямо перед тобой.
Gabriel Как в той книге, что ты написал!
Isaac [улыбаясь] Он наполнил меня словами...
[Габриэль смотрит]
Isaac Ты веришь, что планеты вращаются вокруг солнца, веришь, что из семян вырастает кукуруза, которую мы собираем.
Gabriel Только потому, что мы посадили эти семена.
Isaac Управляемая силой, что движет вселенную.
Gabriel ...Полагаю, ты и есть эта сила!
Isaac Сила невидима, она движется в сердцах и умах людей.
Gabriel Не мог бы я быть этой силой?
Isaac [улыбаясь] Ты ничего не знаешь... Будда, Ганди, даже Иисус Христос видел идеальный мир во снах... Мое видение — абсолют!
Gabriel А кто в итоге на кресте оказался?
Isaac [смотрит зло] Уходи! Пока не развратил моих невинных детей.

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