Забудьте про капризные яблони – умные дачники возвращают фрукт из 80-х: можно посадить уже в сентябре

В сентябре лью 2 капли на ватный диск – и замшевая обувь как новая: ни грязи, ни засаленностей

Подсмотрела у шведов метод утепления окон: старые деревянные рамы не пропускают сквозняк даже в -50

Не «Фоллаутом» единым: 5 скрытых хитов Amazon, которые великолепны от первой и до последней минуты

Включите в сентябре — и осень официально начнется: 5 фильмов по версии ОККО, после которых хочется плед, чай и дождь за окном

«Что же из этого следует? Следует тест!»: вспомните 5 осенних фильмов СССР по строчке из песни

Этот фильм с Netflix идёт 27 минут, но уже обошёл нового «Человека-паука» по рейтингам и сборам: может стать главным кассовым хитом 2026 года

«”Любовь. Смерть. Роботы” в русской обертке»: наш ответ шедевру Netflix получился жутким, строго для взрослых и «почти как Тим Бертон!»

Веларионы были в «Игре престолов», но мало кто заметил — одного из последних представителей рода погубил Ланнистер

Хит Гайдая пересняли в России, но ремейк пробил дно: от комедии с Задорожной и Хазановым люди по сей день «приходят в себя»