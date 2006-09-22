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Постер фильма Лаура улыбается
5.6
Киноафиша Фильмы Лаура улыбается
5.6

Лаура улыбается

, 2005
Laura Smiles
США / драма / 18+
Постер фильма Лаура улыбается
5.6

О фильме

История о попытке одной женщины заново прожить свою жизнь после личной трагедии. Проходят годы, но в конце концов дремлющие эмоции выходят на поверхность, и жизнь Лоры выходит из-под контроля. Насилие, секс и другие формы саморазрушительного поведения становятся для нее способом справиться с давно подавленными чувствами. Когда все остальное не помогает, она бежит в единственное безопасное место - в прошлое.

В ролях

Кип Парду
Chris
Тед Хартли
Therapist
Марк Дервин
Mark
Петра Райт
Laura
Джонатан Силвермен
Джонатан Силвермен
Paul
Stephen Sowan
Billy
Scott Chernoff
Emperor
Cathie Filian
Waitress
Джек Фиц
Accident Witness
Режиссер Джейсон Руссо
Сценарист Джейсон Руссо
Композитор Джон М. Дэвис
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 22 сентября 2006
Дата выхода
22 сентября 2006 США
MPAA R
Сборы в мире $4 558
Производство LS Productions, RKO Radio Pictures
Другие названия
Laura Smiles, La sonrisa de Laura, Laura mosolyog, Sem Pudor, To hamogelo tis Lora

Рейтинг фильма

5.6
Оцените 10 голосов
5.6 IMDb
Обновлено 17 февраля 2023

Отзывы о фильме

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