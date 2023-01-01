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Чикагская восьмёрка Чикагская восьмёрка
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The Chicago 8

Чикагская восьмёрка, 2011

2011 / США
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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О фильме

Реальная история печально известного судебного процесса 1968 года. В результате разбирательства семь лидеров вьетнамского антивоенного движения и член «Чёрных пантер» были обвинены в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам в Чикаго. Отчаявшись остановить то, что считали «аморальной войной», активисты были готовы бросить вызов истеблишменту и донести свое мнение любыми способами. За смелость им пришлось заплатить высокую цену, зато они вошли в историю Америки навсегда. Фильм рассказывает о тех же событиях, что и нашумевшая судебная драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой».

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2011
Возраст 18+
Режиссер
Пинхас Перри
В ролях
Гэри Коул
Гэри Коул
Steven Culp
Филип Бейкер Холл
Филип Бейкер Холл
Дэвид Джулиан Хёрш
Орландо Джонс
Орландо Джонс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Чикагская восьмёрка 2 постера
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Чикагская восьмёрка
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