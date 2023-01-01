Чикагская восьмёрка, 2011

Реальная история печально известного судебного процесса 1968 года. В результате разбирательства семь лидеров вьетнамского антивоенного движения и член «Чёрных пантер» были обвинены в заговоре с целью подстрекательства к беспорядкам в Чикаго. Отчаявшись остановить то, что считали «аморальной войной», активисты были готовы бросить вызов истеблишменту и донести свое мнение любыми способами. За смелость им пришлось заплатить высокую цену, зато они вошли в историю Америки навсегда. Фильм рассказывает о тех же событиях, что и нашумевшая судебная драма Аарона Соркина «Суд над чикагской семеркой».