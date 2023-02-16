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Постер фильма Бошетунмай
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Бошетунмай

, 2022
Boshetunmai
Кыргызстан / криминал, драма / 18+
Постер фильма Бошетунмай

О фильме

Четыре истории с разными героями. Общее только одно: boshetunmai.

В ролях

Атай Омурбеков
Атай Омурбеков
Фархат Шарипов
Фархат Шарипов
Бегайым Асанакунова
Марлен Жапаров
Амангелди Шеркул уулу
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Кыргызстан
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2023
Дата выхода
30 марта 2023 Казахстан 18+
16 февраля 2023 Кыргызстан 16+

Рейтинг фильма

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Обновлено 28 февраля 2023
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