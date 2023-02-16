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Бошетунмай
Бошетунмай
, 2022
Boshetunmai
Кыргызстан / криминал, драма / 18+
О фильме
Расписание
Отзывы
Персоны
Постеры
О фильме
Четыре истории с разными героями. Общее только одно: boshetunmai.
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В ролях
Атай Омурбеков
Фархат Шарипов
Бегайым Асанакунова
Марлен Жапаров
Амангелди Шеркул уулу
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Кыргызстан
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 февраля 2023
Дата выхода
30 марта 2023
Казахстан
18+
16 февраля 2023
Кыргызстан
16+
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
2
голоса
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Обновлено 28 февраля 2023
Отзывы о фильме
Айдаана Залкарбековна
28 февраля 2023, 14:14
Тяжелый но хороший фильм со смыслом
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