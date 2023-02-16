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Boshetunmai

Бошетунмай, 2022

2022 / Киргизия
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О фильме

Четыре истории с разными героями. Общее только одно: boshetunmai.

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Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2022
Премьера в мире 16 февраля 2023
Режиссер
Амантур Ормуков
В ролях
Атай Омурбеков
Фархат Шарипов
Фархат Шарипов
Бегайым Асанакунова
Марлен Жапаров
Амангелди Шеркул уулу
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бошетунмай 1 постер
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