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Бошетунмай
Boshetunmai
Бошетунмай, 2022
2022 / Киргизия
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Жанр:
криминал
драма
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О фильме
Четыре истории с разными героями. Общее только одно: boshetunmai.
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мало голосов
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Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2022
Премьера в мире
16 февраля 2023
Режиссер
Амантур Ормуков
В ролях
Атай Омурбеков
Фархат Шарипов
Бегайым Асанакунова
Марлен Жапаров
Амангелди Шеркул уулу
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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