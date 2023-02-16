Бошетунмай, 2022

Жанр: криминал драма Пойду 0 Не пойду 0 В избранное Уже в избранном Напомним

о выходе в прокат О фильме Четыре истории с разными героями. Общее только одно: boshetunmai. Развернуть мало голосов Оцените 0 голосов Продолжительность 2 часа 0 минут Год выпуска 2022 Премьера в мире 16 февраля 2023 Режиссер Амантур Ормуков В ролях Атай Омурбеков Фархат Шарипов Бегайым Асанакунова Марлен Жапаров Амангелди Шеркул уулу Все актеры и съемочная группа 1 постер

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