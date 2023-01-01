Свободное кино, 2021

Сборник из пяти короткометражных фильмов. Шахтёр признаётся жене в измене, после чего к нему перестаёт прилипать угольная пыль. Коррумпированный мэр маленького города выдаёт рабочего со стройки за Джеки Чана, чтобы выполнить постановление правительства о повышении престижа страны. Промоутер никому не нужного крема просит посетителей торгового центра одолжить ему буквально минуту времени, чтобы он рассказал о своём товаре. К сожалению, один из кредиторов требует вернуть одолженную минуточку. Маленький городской мальчик боится в деревне всего — гусей, трактора, злую собаку. Но когда его бабушке нужна помощь, он поступает как настоящий супергерой. Школьница скрывает, что её мама работает в этой же школе уборщицей. Чтобы дружить с более успешными одноклассницами, ей приходится издеваться над собственной матерью.