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Свободное кино, 2021

2021 / Россия
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О фильме

Сборник из пяти короткометражных фильмов. Шахтёр признаётся жене в измене, после чего к нему перестаёт прилипать угольная пыль. Коррумпированный мэр маленького города выдаёт рабочего со стройки за Джеки Чана, чтобы выполнить постановление правительства о повышении престижа страны. Промоутер никому не нужного крема просит посетителей торгового центра одолжить ему буквально минуту времени, чтобы он рассказал о своём товаре. К сожалению, один из кредиторов требует вернуть одолженную минуточку. Маленький городской мальчик боится в деревне всего — гусей, трактора, злую собаку. Но когда его бабушке нужна помощь, он поступает как настоящий супергерой. Школьница скрывает, что её мама работает в этой же школе уборщицей. Чтобы дружить с более успешными одноклассницами, ей приходится издеваться над собственной матерью.

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Продолжительность 1 час 22 минуты
Год выпуска 2021
Возраст 12+
Режиссер
Евгения Шевченко
В ролях
Сергей Епишев
Сергей Епишев
Юлия Серина
Юлия Серина
Артем Гайдуков
Артем Гайдуков
Сергей Маховиков
Сергей Маховиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свободное кино 1 постер
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Свободное кино
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