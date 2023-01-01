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Приключения Алисы во вселенной Чудес Приключения Алисы во вселенной Чудес
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Alice's Adventures in the Wonderverse

Приключения Алисы во вселенной Чудес, 2021

2021 / США
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О фильме

Алиса очень хочет попасть на праздник сыра в домике мышонка Сони, ведь она уже давно хотела познакомиться со всей его семьёй. Но есть одна проблема — Алиса слишком большая, чтобы попасть в их домик. Надо разыскать волшебное средство, которое сделает её маленькой. Через волшебное зеркало Алиса и её друзья Шляпник, мышонок Соня и кот Чешир, отправляются в увлекательнейшее путешествие: в разных уголках этой вселенной, оказывается, живут такие разные и интересные герои знаменитых сказок, историй и главное, праздников — из самых разных стран и времён!

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Продолжительность 60 минут
Год выпуска 2021
Возраст 0+
Режиссер
Келли Литтл
В ролях
Дейлин Бранк
Джонатан Карли
Кирк Элдер
Марко Гусман
Саймон Хилл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Алисы во вселенной Чудес 2 постера
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Приключения Алисы во вселенной Чудес
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