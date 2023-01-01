Приключения Алисы во вселенной Чудес, 2021

Алиса очень хочет попасть на праздник сыра в домике мышонка Сони, ведь она уже давно хотела познакомиться со всей его семьёй. Но есть одна проблема — Алиса слишком большая, чтобы попасть в их домик. Надо разыскать волшебное средство, которое сделает её маленькой. Через волшебное зеркало Алиса и её друзья Шляпник, мышонок Соня и кот Чешир, отправляются в увлекательнейшее путешествие: в разных уголках этой вселенной, оказывается, живут такие разные и интересные герои знаменитых сказок, историй и главное, праздников — из самых разных стран и времён!