Игорь Численко. Удар форварда, 2020

Документальный проект о трагической судьбе знаменитого советского футболиста. Игорь Численко начал играть в любительской команде, но очень скоро спортивные успехи привели его в «Динамо». Через пару лет он стал игроком первой сборной СССР по футболу и одним из лучших форвардов мира. Но после оглушительного успеха Численко начинают преследовать страшные неудачи в карьере и личной жизни. Коллеги и близкие футболиста рассказывают о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться после ухода из спорта.