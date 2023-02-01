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Игорь Численко. Удар форварда Игорь Численко. Удар форварда
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Игорь Численко. Удар форварда

Игорь Численко. Удар форварда, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Документальный проект о трагической судьбе знаменитого советского футболиста. Игорь Численко начал играть в любительской команде, но очень скоро спортивные успехи привели его в «Динамо». Через пару лет он стал игроком первой сборной СССР по футболу и одним из лучших форвардов мира. Но после оглушительного успеха Численко начинают преследовать страшные неудачи в карьере и личной жизни. Коллеги и близкие футболиста рассказывают о том, с какими трудностями ему пришлось столкнуться после ухода из спорта.

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Продолжительность 49 минут
Год выпуска 2020
Возраст 6+
Режиссер
Наталья Примакова
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Игорь Численко. Удар форварда 1 постер
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Игорь Численко. Удар форварда смотреть онлайн

Игорь Численко. Удар форварда
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Кадры из фильма Все кадры
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