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Верните мои руки, 2020

2020 / Россия
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О фильме

Микрохирург Вадим Кеосьян специализируется на реплантации травматически отчлененных сегментов верхних конечностей, проще говоря — пришивает обратно отрубленные или отрезанные пальцы и кисти рук. Заслуженный врач Российской Федерации, он успешно практикует более 20 лет. Но Кеосьян не только звезда хирургии, он еще и популярный видеоблогер. Зрители получат уникальную возможность увидеть изнутри мир российской медицины и микрохирургии: побывать в операционной и на внутренних собраниях персонала крупной больницы, узнать, чем живет высококвалифицированный хирург, из чего состоит его день, какие эмоции он испытывает на работе.

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Продолжительность 52 минуты
Год выпуска 2020
Возраст 18+
Режиссер
Константин Селин
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Верните мои руки 1 постер
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