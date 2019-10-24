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Свобода: Мать изгнанников
6.6
Свобода: Мать изгнанников
, 2019
Liberty: Mother of Exiles
США / документальный / 18+
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
О фильме
История влияния Статуи Свободы на человеческое сознание.
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В ролях
Дэвид Копперфилд
Self
Stephen Miller
Self
Tony Soraci
Self
Диана фон Фюрстенберг
Self
Режиссер
Фентон Бэйли
,
Рэнди Барбато
Композитор
David Benjamin Steinberg
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Премьера в мире
24 октября 2019
Где посмотреть фильм
Амедиатека
Производство
World of Wonder Productions
Другие названия
Liberty: Mother of Exiles, La Estatua de la Libertad: Madre de exiliados, Liberdade: Mãe dos Exilados
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Рейтинг фильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.6
IMDb
Обновлено 22 ноября 2024
Кадры из фильма
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ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
Свобода: Мать изгнанников - смотреть в онлайн-кинотеатре
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✕
Смотреть онлайн
ООО «А сериал»
ИНН 7722742614
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