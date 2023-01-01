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Свобода: Мать изгнанников Свобода: Мать изгнанников
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Liberty: Mother of Exiles

Свобода: Мать изгнанников , 2019

2019 / США
6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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О фильме

История влияния Статуи Свободы на человеческое сознание.

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Возраст 18+
Режиссер
Фентон Бэйли
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Свобода: Мать изгнанников 2 постера
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Свобода: Мать изгнанников
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