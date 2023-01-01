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Свобода: Мать изгнанников
Liberty: Mother of Exiles
Свобода: Мать изгнанников , 2019
2019 / США
6.6
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Рейтинг IMDb: 6.6
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Жанр:
документальный
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О фильме
История влияния Статуи Свободы на человеческое сознание.
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6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.6
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2019
Возраст
18+
Режиссер
Фентон Бэйли
Все актеры и съемочная группа
2 постера
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