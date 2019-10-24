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Постер фильма Свобода: Мать изгнанников
6.6
Киноафиша Фильмы Свобода: Мать изгнанников
6.6

Свобода: Мать изгнанников

, 2019
Liberty: Mother of Exiles
США / документальный / 18+
Постер фильма Свобода: Мать изгнанников
6.6

О фильме

История влияния Статуи Свободы на человеческое сознание.

В ролях

Дэвид Копперфилд
Self
Stephen Miller
Self
Tony Soraci
Self
Диана фон Фюрстенберг
Self
Режиссер Фентон Бэйли, Рэнди Барбато
Композитор David Benjamin Steinberg
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 24 октября 2019

Где посмотреть фильм

Амедиатека
Производство World of Wonder Productions
Другие названия
Liberty: Mother of Exiles, La Estatua de la Libertad: Madre de exiliados, Liberdade: Mãe dos Exilados

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.6 IMDb
Обновлено 22 ноября 2024

Отзывы о фильме

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