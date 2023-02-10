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Друзья, 2023

2023 / Индия
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Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 февраля 2023
Режиссер
Раджендра Редди
В ролях
Нандамури Кальян Рам
Нифин Прасанна
Ашика Ранганатх
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Друзья 1 постер
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