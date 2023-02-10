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Постер фильма Друзья
5.9
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5.9

Друзья

, 2023
Amigos
Индия / боевик, криминал, триллер / 18+
Постер фильма Друзья
5.9

В ролях

Нандамури Кальян Рам
Michael
Нифин Прасанна
Charlie
Ашика Ранганатх
Ishika
Брахмаджи
Siddharth's Uncle
Sapthagiri
Believer of Doppelgängers
V. Jayaprakash
Jayendra, Siddharth's father
Pranavi Manukonda
Siddharth's sister
Kalyani Natarajan
Siddharth's mother
Sivannarayana
Ishika's father
Rajshri Nair
Ishika's mother
Satyam Rajesh
Landowner
Raghu Kumar Karumanchi
Phone Stealer
Режиссер Раджендра Редди
Сценарист Раджендра Редди, Surendra Krishna, Sudhakar Reddy Yeruva
Композитор Гхибран
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 30 минут
Год выпуска 2023
Премьера в мире 10 февраля 2023
Дата выхода
10 февраля 2023 ОАЭ 18TC
Сборы в мире $55 869
Производство Mythri Movie Makers
Другие названия
Amigos, Друзья, KR19, NKR 19, دوستان, KalyanRam 19, KR 19, NKR19, Kalyan Ram 19, เพื่อนยาก

Рейтинг фильма

5.9
Оцените 14 голосов
5.9 IMDb
Обновлено 7 февраля 2023

Отзывы о фильме

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