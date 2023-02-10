Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Код сна»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Квесты
5.9
Киноафиша
Фильмы
Друзья
5.9
Друзья
, 2023
Amigos
Индия / боевик, криминал, триллер / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
5.9
В ролях
Нандамури Кальян Рам
Michael
Нифин Прасанна
Charlie
Ашика Ранганатх
Ishika
Брахмаджи
Siddharth's Uncle
Sapthagiri
Believer of Doppelgängers
V. Jayaprakash
Jayendra, Siddharth's father
Pranavi Manukonda
Siddharth's sister
Kalyani Natarajan
Siddharth's mother
Sivannarayana
Ishika's father
Rajshri Nair
Ishika's mother
Satyam Rajesh
Landowner
Raghu Kumar Karumanchi
Phone Stealer
Режиссер
Раджендра Редди
Сценарист
Раджендра Редди
,
Surendra Krishna
,
Sudhakar Reddy Yeruva
Композитор
Гхибран
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Индия
Продолжительность
2 часа 30 минут
Год выпуска
2023
Премьера в мире
10 февраля 2023
Дата выхода
10 февраля 2023
ОАЭ
18TC
Сборы в мире
$55 869
Производство
Mythri Movie Makers
Другие названия
Amigos, Друзья, KR19, NKR 19, دوستان, KalyanRam 19, KR 19, NKR19, Kalyan Ram 19, เพื่อนยาก
Еще
Рейтинг фильма
5.9
Оцените
14
голосов
5.9
IMDb
Обновлено 7 февраля 2023
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
В прокате
Премьеры
Онлайн
Кошмар на улице Корал-Гроув
Отзывы
2026, Канада, ужасы, детектив, фантастика
Человек-паук: Новый день
Рецензия
Отзывы
2026, США, боевик, приключения, фэнтези, фантастика
Одиссея
Отзывы
2026, США, приключения, фэнтези, боевик
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
Последний богатырь. Колобок
Отзывы
2026, Россия, семейный, фэнтези
Мятеж
Отзывы
2026, США, боевик, триллер, криминал
Лунтик. Обратная сторона луны
Отзывы
2026, Россия, анимация, детский, семейный
Смешарики сквозь вселенные
Отзывы
2026, Россия, фантастика, приключения
Жертва обстоятельств
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, боевик
Крушение рейса
Отзывы
2026, США / Испания, боевик, ужасы, триллер
Мотор Сити
Отзывы
2025, США, боевик, криминал, драма
Моана
Отзывы
2026, США, приключения, комедия, семейный
Поджигаю лавровый лист в квартире каждый сентябрь и радуюсь: метод наших бабушек, который работает
Не золотите ручку, а просто пройдите тест: за минуту узнаете, суждено ли вам стать богатым?
Пластиковые кабинки ушли в прошлое: неуютным и уродливым коробам нашлось сразу 3 замены в ванной
«Надеюсь, не пойдёт по наклонной»: зрители оценили первые 2 серии «ОПГ» на ОККО — от «очень даже ничего» до «очень слабо»
Не только «Трасса» и «Аутсорс»: 5 сильных сериалов Душана Глигорова, которые легко пропустить — в №3 снялся Антон Васильев
«Уголовно наказуемо»: в Госдуме требуют «разобраться» с новым «Человеком-пауком» после миллиарда в прокате и скандала с «Колобком»
«Иронию судьбы» все знают, но на эти 7 вопросов ответят единицы: сложный тест для фанатов Рязанова
Я милую узнаю по походке, а советское кино — по силуэту: этот сложный тест пройдете на 6/6 только если у вас глаз-алмаз
Короткие, но не проходные: 3 мини-сериала, в которые погружаешься с головой уже после первой серии — оценки от 7,5 до 8,3
Экспекто тестус! Ответьте на 6 вопросов и узнайте, какой у вас патронус в мире «Гарри Поттера»
В топе сериалов за неделю не только «Холод», но и «Перекати-поле»: зрители плюются, но смотрят без остановки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить