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Божья страна

God's Country
Мексика / ужасы / 18+

В ролях

Мелисса Баррера
Мелисса Баррера
Мария Бакалова
Мария Бакалова
Режиссер Егор Абраменко
Сценарист Will Soodik
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика
Производство 6th & Idaho Productions, Castel Films, Diamond Films
Другие названия
God's Country

Рейтинг фильма

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Обновлено 5 мая 2025

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