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Божья страна
Божья страна
God's Country
Мексика / ужасы / 18+
О фильме
Расписание
Новости
Персоны
В ролях
Мелисса Баррера
Мария Бакалова
Режиссер
Егор Абраменко
Сценарист
Will Soodik
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Мексика
Производство
6th & Idaho Productions, Castel Films, Diamond Films
Другие названия
God's Country
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Обновлено 5 мая 2025
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Новости о фильме
8 февраля 2023 14:04
Российский режиссер Егор Абраменко снимет в США фильм с Мелиссой Баррерой в главной роли
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