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Киноафиша Новости Российский режиссер Егор Абраменко снимет в США фильм с Мелиссой Баррерой в главной роли

Российский режиссер Егор Абраменко снимет в США фильм с Мелиссой Баррерой в главной роли

8 февраля 2023 14:04
Российский режиссер Егор Абраменко снимет в США фильм с Мелиссой Баррерой в главной роли

Голливудский дебют Абраменко спродюсирует создатель «Бэтмена» Мэтт Ривз.

Режиссер нашумевшего фильма «Спутник» Егор Абраменко готовится к своему первому голливудскому проекту. По сведениям Deadline, кинематографист объединится с продюсером Мэттом Ривзом («Бэтмен», «Планета обезьян: Война») для съемок мистической ленты «Божья страна» (God’s Country). Ведущую роль в предстоящей картине сыграет звезда пятого и шестого «Крика» Мелисса Баррера.

В центре сюжета окажется молодая женщина из Сальвадора, приехавшая в Кентукки для встречи со своим женихом. Добравшись до пункта назначения, вместо романтики она сталкивается с чем-то загадочным и зловещим, из-за чего ее мечты о счастливой жизни в Америке превращаются в жуткий кошмар библейских масштабов.

Оригинальный сценарий написал Уилл Судик, ранее работавший над сериалом HBO «Мир Дикого Запада». Ривз курирует постановку на базе своей производственной компании 6th & Idaho вместе со студией ZQ Entertainment. Далее приведена его цитата об Абраменко для портала Deadline:

«Егор — интересный молодой талант, и я очень рад, что мы вместе снимем фильм о монстрах».

В продюсерскую команду также вошел Рафи Крон («Рассказы из Петли»). Сїемки «Божьей страны» начнутся летом этого года.

Фото: Legion-Media
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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