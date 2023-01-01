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Призрачная дверь Призрачная дверь
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Призрачная дверь, 2021

2021 / Корея
4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

1998 год. Во время ремонтных работ в заброшенном здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил нескольких человек и после повесился, находят замурованный в стену труп. А вскоре проводящая обряд очищения шаманка погибает прямо во время ритуала. Четыре года спустя её сын, исследователь паранормальных явлений, никак не может отпустить смерть матери, поэтому в последний день Лунного Нового года, когда открывается дверь между миром живых и миром мёртвых, отправляется в то самое здание, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло в 1990 году.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2021
Возраст 18+
Режиссер
Щим Док-кын
В ролях
Ким Ган-у
Ким Со-хе
Ли Джон-хён
Хон Джин-ги
Ом Чхэ-ён
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Призрачная дверь 2 постера
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Призрачная дверь
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Кадры из фильма Все кадры
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