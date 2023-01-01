Призрачная дверь, 2021

1998 год. Во время ремонтных работ в заброшенном здании, где восемь лет назад один из постояльцев убил нескольких человек и после повесился, находят замурованный в стену труп. А вскоре проводящая обряд очищения шаманка погибает прямо во время ритуала. Четыре года спустя её сын, исследователь паранормальных явлений, никак не может отпустить смерть матери, поэтому в последний день Лунного Нового года, когда открывается дверь между миром живых и миром мёртвых, отправляется в то самое здание, чтобы выяснить, что же на самом деле произошло в 1990 году.