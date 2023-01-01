Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Мальчик и птица" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Тёмные киноплёнки Тёмные киноплёнки
Киноафиша Фильмы Тёмные киноплёнки Тёмные киноплёнки, 2016: актеры и роли
The Dark Tapes Тёмные киноплёнки 2016 / США
4.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Тёмные киноплёнки, 2016: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл МакКуон Michael McQuown Винсент Дж. Гуастини Vincent J. Guastini
В ролях
Дэвид Бэнкс David Banks Сара Кастро Sara Areyano Кортни Палм Cortney Palm Дэвид Раунтри David Rountree Мэтт Магнуссон Matt Magnusson
Тёща
Тёща
2023, Россия, комедия
По щучьему велению
По щучьему велению
2023, Россия, фэнтези, приключения
Ёлки 10
Ёлки 10
2023, Россия, комедия
Мальчик и птица
Мальчик и птица
2023, Япония, анимация, аниме
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Немая ярость
Немая ярость
2023, США, боевик
Хоккейные папы
Хоккейные папы
2023, Россия, комедия, семейный, спорт
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Большое маленькое приключение
Большое маленькое приключение
2023, Бельгия / Франция / Испания, анимация
Дворец
Дворец
2023, Италия / Швейцария / Франция / Польша, драма
Наполеон
Наполеон
2023, США, боевик, биография, драма
Кентервильское привидение
Кентервильское привидение
2022, Канада / Великобритания, анимация, комедия
Related video
Ничем не отличался от других: в молодости Абдулова секс-символом не назовешь
В СССР скрывали особый статус Румянцевой: когда выяснилось, было уже слишком поздно
Жена была уверена, что изменял: с кем голубоглазый Коренев пропадал на съемках «Человека-амфибии»
Эти советские книги незаслуженно забыты: по одной из них даже сняли фильм с Баталовым
Жуть какая: этот советский актер с точностью предсказал свою смерть
Ей 15 лет, ему — 33: между Настенькой и Иваном в «Морозко» все было по-настоящему
Вовсе не шедевр: эти странности испортили фильм «Сердца трех»
«Прости меня, народ»: Талызина спустила Пугачеву с небес на землю
Лицо на пол-экрана, прическа простушки: как выглядела Фатеева до того, как стать секс-символом
Абдулов все понимал: дочь Алферовой всю жизнь называла отцом чужого дядю
Женился на дворянке со связями: почему никто не завидовал этому советскому актеру
Советский Том Сойер вызывает презрение у мужчин и жалость у женщин: вот как он выглядит
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше