Работа мечты: вот на что Федор Двинятин променял съемки в «Что? Где? Когда?»

Эта школьная учительница выглядела глубокой старушкой: стилисты сотворили чудо

Банщикова из «Ищейки» раскрыла горькую правду о муже, которого она увела из другой семьи

Эти унизительные имена исчезли в России благодаря Петру I: им на замену придумали отчества

Любили больше комедий Гайдая и Рязанова: эти фильмы советских времен давно забыли

Этот фильм с Абдуловым даже лучше сериала «Слово пацана»: мало кто видел, а зря

Сложно не влюбиться: вот как выглядел Иван Краско в молодости

Даже имя не как у всех: 13-летняя дочь становится копией эпатажного Джигурды

Одно фото все расставило по местам: вот на кого на самом деле похож сын Стоцкой

Этот патриотичный фильм Гайдай никогда не вспоминал: стыдился его до конца своих дней

После ухода Добронравова не нуждается: вот какую пенсию получает Пахмутова